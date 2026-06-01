BRANDON PRO BTP Saint-Mamet

Saint-Mamet

BRANDON

PRO BTP Allée des Loisirs Saint-Mamet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 21:00:00

fin : 2026-06-13 23:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Le Brandon désigne plus particulièrement les gros troncs de bois travaillés sur place pour allumer les feux de la Saint-Jean et qui s’embrasent à l’occasion de ces fêtes du feu du solstice d’été.

Animation musicale (pop, rock, variétés… ) à partir de 21 h

Grand feu d’artifice à 22 h 30 suivi de l’embrasement du Brandon .

PRO BTP Allée des Loisirs Saint-Mamet 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 03 97

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English :

More specifically, Brandon refers to the large trunks of wood worked on site to light the Midsummer bonfires, which are set ablaze during these summer solstice fire celebrations.

L’événement BRANDON Saint-Mamet a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE