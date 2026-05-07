Brandon SARP Sarp

Sarp

Brandon

SARP Camin du bois de Sarp Sarp Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 22:30:00

fin : 2026-06-27 01:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Traditionnel brandon dès 22h30, musique et bal traditionnel pour animer la soirée

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SARP Camin du bois de Sarp Sarp 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 98 40 46 35 serpettesetchaudrons@gmail.com

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English :

Traditional brandon from 10:30 pm, music and traditional dance to liven up the evening

L’événement Brandon Sarp a été mis à jour le 2026-05-07 par OT de Neste-Barousse|CDT65