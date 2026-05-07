Brandon SARP Sarp
Brandon SARP Sarp dimanche 28 juin 2026.
Sarp
Brandon
SARP Camin du bois de Sarp Sarp Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 22:30:00
fin : 2026-06-27 01:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Traditionnel brandon dès 22h30, musique et bal traditionnel pour animer la soirée
.
SARP Camin du bois de Sarp Sarp 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 98 40 46 35 serpettesetchaudrons@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Traditional brandon from 10:30 pm, music and traditional dance to liven up the evening
L’événement Brandon Sarp a été mis à jour le 2026-05-07 par OT de Neste-Barousse|CDT65
À voir aussi à Sarp (Hautes-Pyrénées)
- Fête des plantes et du solstice SARP Sarp 27 juin 2026