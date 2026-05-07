Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Brandon SARP Sarp

Brandon SARP Sarp dimanche 28 juin 2026.

Lieu : SARP

Adresse : Camin du bois de Sarp

Ville : 65370 Sarp

Département : Hautes-Pyrénées

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 22:30:00

Tarif :

Sarp

Brandon

SARP Camin du bois de Sarp Sarp Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 22:30:00
fin : 2026-06-27 01:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Traditionnel brandon dès 22h30, musique et bal traditionnel pour animer la soirée
  .

SARP Camin du bois de Sarp Sarp 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 98 40 46 35  serpettesetchaudrons@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Traditional brandon from 10:30 pm, music and traditional dance to liven up the evening

L’événement Brandon Sarp a été mis à jour le 2026-05-07 par OT de Neste-Barousse|CDT65

À voir aussi à Sarp (Hautes-Pyrénées)