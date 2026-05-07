Fête des plantes et du solstice SARP Sarp
Fête des plantes et du solstice SARP Sarp samedi 27 juin 2026.
Sarp
Fête des plantes et du solstice
SARP Camin du bois de Sarp Sarp Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
À partir de 15h, fête du solstice et fête des plantes, 20h repas partagé et ouvert à tous, 22h30 brandon puis musique et ronde autour du feu avec bal traditionnel pour terminer la soirée.
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SARP Camin du bois de Sarp Sarp 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 98 40 46 35 serpettesetchaudrons@gmail.com
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English :
From 3pm, Solstice and Plant Festival, 8pm shared meal open to all, 10:30pm brandon, then music and roundabouts around the fire, with a traditional dance to round off the evening.
L’événement Fête des plantes et du solstice Sarp a été mis à jour le 2026-05-07 par OT de Neste-Barousse|CDT65