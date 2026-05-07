Fête des plantes et du solstice SARP Sarp

Sarp

Fête des plantes et du solstice

SARP Camin du bois de Sarp Sarp Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

À partir de 15h, fête du solstice et fête des plantes, 20h repas partagé et ouvert à tous, 22h30 brandon puis musique et ronde autour du feu avec bal traditionnel pour terminer la soirée.

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SARP Camin du bois de Sarp Sarp 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 98 40 46 35 serpettesetchaudrons@gmail.com

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English :

From 3pm, Solstice and Plant Festival, 8pm shared meal open to all, 10:30pm brandon, then music and roundabouts around the fire, with a traditional dance to round off the evening.

L’événement Fête des plantes et du solstice Sarp a été mis à jour le 2026-05-07 par OT de Neste-Barousse|CDT65