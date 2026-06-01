Brard Blanchard vous ouvre ses portes, Brard Blanchard, Boutiers-Saint-Trojan

Brard Blanchard vous ouvre ses portes 5 et 6 juin Brard Blanchard Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Le domaine Brard Blanchard a le plaisir de vous inviter à ses journées portes ouvertes les 5 et 6 juin 2026. Deux journées uniques pour venir à la rencontre d’un savoir-faire authentique, au coeur de nos vignes.

Le 5 juin de 10h à 23h

Le 6 juin de 10h à 18h

Nous vous ouvrons grand les portes de notre domaine pour partager avec vous bien plus qu’une dégustation : une véritable immersion dans notre univers.

Pendant ces deux jours, nous nous transformons en esprit de ginguette afin de pouvoir profiter d’un cadre de détente mais à la fois festif.

Venez découvrir nos vignes cultivées en agriculture biologique, ainsi que notre distillerie mais aussi nos chais de vieillissement, reflets de notre engagement pour une viticulture respectueuse de l’envrionnement et des terroirs. Nous serions ravis de vous partager nos méthodes de production, notre philosophie de travail, ainsi que les différentes étapes qui donnent naissance à nos vins, pineau, cognac et jus de raisin.

Que vous soyez amateurs de vin et de cognac, passionné ou simplement curieux, ces portes ouvertes sont une invitation à prendre le temps, à échanger et passer un moment chaleureux.

Toute l’équipe Brard Blanchard vous dit à bientôt, au Domaine…

Brard Blanchard 1 Chemin de Routreau Boutiers-Saint-Trojan 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@brard-blanchard.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0545321958 »}]

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