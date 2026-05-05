De la vigne au verre : balade en domaine Bio, 1 Chem. de Routreau,, Boutiers-Saint-Trojan

De la vigne au verre : balade en domaine Bio Mercredi 10 juin, 18h00 1 Chem. de Routreau, Charente

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T18:00:00+02:00 – 2026-06-10T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-10T18:00:00+02:00 – 2026-06-10T20:00:00+02:00

En fin de journée, venez découvrir en famille une exploitation viticole conduite en agriculture biologique. Au fil d’une balade conviviale et pédagogique d’environ 3 km dans les vignes, petits et grands pourront échanger avec la viticultrice, mieux comprendre les pratiques de la viticulture bio, observer la biodiversité du vignoble et découvrir les produits issus de la vigne lors d’un moment de dégustation convivial.

1 Chem. de Routreau, 16100 Boutiers-Saint-Trojan Boutiers-Saint-Trojan 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 14 09 65 15 »}]

Une balade conviviale et pédagogique d’environ 3 km, à vivre en famille, pour découvrir la viticulture biologique, la biodiversité du vignoble et les produits de la vigne. vigne dégustation

Sophie Brard Blanchard