Un air de guinguette souffle au domaine Brard Blanchard…, Brard Blanchard, Boutiers-Saint-Trojan

Un air de guinguette souffle au domaine Brard Blanchard… Vendredi 5 juin, 18h30 Brard Blanchard Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T18:30:00+02:00 – 2026-06-05T23:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T18:30:00+02:00 – 2026-06-05T23:30:00+02:00

Soirée thème guinguette au domaine Brard Blanchard vendredi 5 juin

Ce vendredi 5 juin 2026, le domaine Brard Blanchard vous ouvre ses portes pour une soirée placée sous le signe de la vigne, de la convivialité et de la détente.

Dans une ambiance guinguette chic et chaleureuse, venez profiter d’un moment hors du temps au coeur de notre domaine entre amis ou famille. Pour l’occasion, nous avons imaginé un espace cosy et soigneusement aménagé, propice aux échanges, aux rires et aux belles soirées d’été.

Au programme :

Cocktails maison

Dégustation de nos produits

Espaces dédiés pour vous installer confortablement

Restauration sur place (uniquement sur réservation)

Que vous veniez boire un verre, découvrir le domaine, partager un repas ou simplement profiter d’une atmosphère agréable, cette soirée est l’occasion parfaite de se retrouver et de savourer l’instant.

Réservation conseillée pour la restauration, vous pouvez nous contacter par mail à contact@brard-blanchard.fr ou bien par téléphone au 05 45 32 19 58.

Nous avons hâte de vous accueillir et de partager ce beau moment avec vous.

Toute l’équipe Brard Blanchard vous dit à bientôt !

Brard Blanchard 1 Chemin de Routreau Boutiers-Saint-Trojan 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0545321958 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@brard-blanchard.fr »}] [{« link »: « mailto:contact@brard-blanchard.fr »}]

Un air de guinguette souffle au domaine Brard Blanchard… guinguette soirée

DR