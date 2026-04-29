Brasero avec vue imprenable sur les vignes du domaine Déjeuner Maison Passot Rémy & Fils Chiroubles
Brasero avec vue imprenable sur les vignes du domaine Déjeuner Maison Passot Rémy & Fils Chiroubles dimanche 21 juin 2026.
Chiroubles
Brasero avec vue imprenable sur les vignes du domaine Déjeuner
Maison Passot Rémy & Fils 237 Route de Douby Chiroubles Rhône
Tarif : 65 – 65 – 65 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 11:30:00
fin : 2026-06-21 15:00:00
Date(s) :
2026-06-21
A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Maison Passot Rémy & Fils vous accueille pour le déjeuner du dimanche 21 juin 2026 pour l’événement Brasero avec vue imprenable sur les vignes du domaine . … Voir la suite sur le site du festival
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Maison Passot Rémy & Fils 237 Route de Douby Chiroubles 69115 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 16 08 93 felix@domaine-passot.com
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English : Brasero au domaine Lunch
During Bienvenue en Beaujonomie, Maison Passot Rémy & Fils will welcome you for lunch on Sunday 21 June 2026 for the event Brasero au domaine . … See more on the event website
L’événement Brasero avec vue imprenable sur les vignes du domaine Déjeuner Chiroubles a été mis à jour le 2026-04-29 par Inter Beaujolais
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