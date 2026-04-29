Prendre racine sur les pentes granitiques de Chiroubles Déjeuner Domaine de la Grosse Pierre Chiroubles
Prendre racine sur les pentes granitiques de Chiroubles Déjeuner Domaine de la Grosse Pierre Chiroubles dimanche 21 juin 2026.
Chiroubles
Prendre racine sur les pentes granitiques de Chiroubles Déjeuner
Domaine de la Grosse Pierre 409 ROUTE DE LA GROSSE PIERRE Chiroubles Rhône
Tarif : 80 – 80 – 80 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 11:45:00
fin : 2026-06-21 15:00:00
Date(s) :
2026-06-21
A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Domaine de la Grosse Pierre vous accueille pour le déjeuner du dimanche 21 juin 2026 pour l’événement Prendre racine sur les pentes granitiques de Chiroubles . … Voir la suite sur le site du festival
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Domaine de la Grosse Pierre 409 ROUTE DE LA GROSSE PIERRE Chiroubles 69115 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 37 70 06 contact@lagrossepierre.fr
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English : Bienvenue en Beaujonomie au Domaine de la Grosse Pierre Lunch
During Bienvenue en Beaujonomie, Domaine de la Grosse Pierre will welcome you for lunch on Sunday 21 June 2026 for the event Bienvenue en Beaujonomie au Domaine de la Grosse Pierre . … See more on the event website
L’événement Prendre racine sur les pentes granitiques de Chiroubles Déjeuner Chiroubles a été mis à jour le 2026-04-29 par Inter Beaujolais
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