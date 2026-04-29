Prendre racine au Domaine de la Grosse Pierre Déjeuner Domaine de la Grosse Pierre Chiroubles

Chiroubles

Prendre racine au Domaine de la Grosse Pierre Déjeuner

Domaine de la Grosse Pierre 409 ROUTE DE LA GROSSE PIERRE Chiroubles Rhône

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 11:30:00

fin : 2026-06-20 15:00:00

Date(s) :

2026-06-20

A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Domaine de la Grosse Pierre vous accueille pour le déjeuner du samedi 20 juin 2026 pour l’événement Prendre racine au Domaine de la Grosse Pierre . … Voir la suite sur le site du festival

.

Domaine de la Grosse Pierre 409 ROUTE DE LA GROSSE PIERRE Chiroubles 69115 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 37 70 06 contact@lagrossepierre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bienvenue en Beaujonomie au Domaine de la Grosse Pierre Lunch

During Bienvenue en Beaujonomie, Domaine de la Grosse Pierre will welcome you for lunch on Saturday 20 June 2026 for the event Bienvenue en Beaujonomie au Domaine de la Grosse Pierre . … See more on the event website

L’événement Prendre racine au Domaine de la Grosse Pierre Déjeuner Chiroubles a été mis à jour le 2026-04-29 par Inter Beaujolais