Brass Tour Eglise Saint Pierre-Crozon Crozon
Brass Tour Eglise Saint Pierre-Crozon Crozon lundi 3 août 2026.
Crozon
Brass Tour
Eglise Saint Pierre-Crozon 1 Rue Alsace-Lorraine Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 20:00:00
fin : 2026-08-03 21:45:00
Date(s) :
2026-08-03
Concert de quintette de cuivres. Passez une soirée autours de ces instruments sur des musiques choisies pour vous faire découvrir ces instruments. Autour d’un répertoire classique enrichi par la musique de film, vous découvrirez le lien qu’unit trompette, cors trombone et tuba au sein du quintette de cuivres IAM Brass dans un concert riche en émotions et en contraste. .
Eglise Saint Pierre-Crozon 1 Rue Alsace-Lorraine Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 71 41 92 39
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English :
L’événement Brass Tour Crozon a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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