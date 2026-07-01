AGENDA · Crozon
Initiation aux danses bretonnes Crozon
mardi 21 juillet 2026 · Crozon
Informations pratiques
Crozon
Initiation aux danses bretonnes
Place d’Ys Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 19:00:00
fin : 2026-07-21 20:00:00
Date(s) :
2026-07-21
En prélude aux Mardis de Morgat ce 21 juillet 2026, le Club Kador propose une initiation aux danses bretonnes.
Gratuit et accessible à toutes et tous . .
Place d’Ys Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 7 86 32 13 30
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English :
L’événement Initiation aux danses bretonnes Crozon a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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