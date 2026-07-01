Informations pratiques

Crozon

Initiation aux danses bretonnes

Place d’Ys Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 19:00:00

fin : 2026-07-21 20:00:00

Date(s) :

2026-07-21

En prélude aux Mardis de Morgat ce 21 juillet 2026, le Club Kador propose une initiation aux danses bretonnes.

Gratuit et accessible à toutes et tous . .

Place d’Ys Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 7 86 32 13 30

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English :

L’événement Initiation aux danses bretonnes Crozon a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime