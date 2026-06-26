Visites décalées Théories de la guidonne Crozon
Visites décalées Théories de la guidonne Crozon dimanche 19 juillet 2026.
Crozon
Visites décalées Théories de la guidonne
Lieu-dit Saint-Hernot Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 15:15:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Rigoler, Rigoler… Imaginer
Visite décalée et fantasque du musée et du Jardin Insolit(h)e des roches de Bretagne pour comprendre et imaginer l’histoire du sous-sol breton. Suivez la guide dans ses théories loufoques mais pas que, démêlez le vrai du faux au gré des questions et de l’inspiration.
Durée 45 minutes
Pas de réservation, venez 5 minutes avant ! Tarif compris dans l’entrée au musée. .
Lieu-dit Saint-Hernot Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 27 19 73
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English :
L’événement Visites décalées Théories de la guidonne Crozon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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