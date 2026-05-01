Brassempouy en Fêtes Brassempouy
Brassempouy en Fêtes Brassempouy jeudi 14 mai 2026.
Brassempouy
Brassempouy en Fêtes
Brassempouy Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-14
* Jeudi 15h Bal Gascon 18h30 Spectacle & repas
* Vendredi 14h jeux pour enfants 19h apéritif é repas 22h soirée Bodega
* Samedi 8h30 concours de pêche 14h jeux pour enfants 18h30 concert dans l’église 19h apéritif, repas communal & soirée bodega
* Dimanche12h30 marché de producteurs
Profitez du pont de l’Ascension pour venir faire la fête à Brassempouy !
* Jeudi Journée Tradition 15h Bal Gascon 18h30 Spectacle Toutsem Amics suivi d’un repas
* Vendredi 14h jeux pour enfants 19h apéritif suivi d’un repas 22h soirée Bodega
* Samedi 8h30 concours de pêche 14h jeux pour enfants 18h30 concert de l’Orphéon dans l’église 19h apéritif festif suivi du repas communal et de la soirée bodega
* Dimanche 11h messe en musique suivi de l’apéritif communal dès 12h30 marché de producteurs et structures gonflables pour les enfants
Venez nombreux ! .
Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 74 63 80
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English : Brassempouy en Fêtes
* Thursday 3pm Bal Gascon 6.30pm Show & meal
* Friday 2pm children’s games 7pm aperitif & meal 10pm Bodega evening
* Saturday 8:30am fishing competition 2pm children’s games 6:30pm concert in the church 7pm aperitif, communal meal & bodega evening
* Sunday12:30 pm farmers’ market
L’événement Brassempouy en Fêtes Brassempouy a été mis à jour le 2026-05-04 par Landes Chalosse
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