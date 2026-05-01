Brassempouy

Brassempouy en Fêtes

Brassempouy Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-14

* Jeudi 15h Bal Gascon 18h30 Spectacle & repas

* Vendredi 14h jeux pour enfants 19h apéritif é repas 22h soirée Bodega

* Samedi 8h30 concours de pêche 14h jeux pour enfants 18h30 concert dans l’église 19h apéritif, repas communal & soirée bodega

* Dimanche12h30 marché de producteurs

Profitez du pont de l’Ascension pour venir faire la fête à Brassempouy !

* Jeudi Journée Tradition 15h Bal Gascon 18h30 Spectacle Toutsem Amics suivi d’un repas

* Vendredi 14h jeux pour enfants 19h apéritif suivi d’un repas 22h soirée Bodega

* Samedi 8h30 concours de pêche 14h jeux pour enfants 18h30 concert de l’Orphéon dans l’église 19h apéritif festif suivi du repas communal et de la soirée bodega

* Dimanche 11h messe en musique suivi de l’apéritif communal dès 12h30 marché de producteurs et structures gonflables pour les enfants

Venez nombreux ! .

Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 74 63 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Brassempouy en Fêtes

* Thursday 3pm Bal Gascon 6.30pm Show & meal

* Friday 2pm children’s games 7pm aperitif & meal 10pm Bodega evening

* Saturday 8:30am fishing competition 2pm children’s games 6:30pm concert in the church 7pm aperitif, communal meal & bodega evening

* Sunday12:30 pm farmers’ market

L’événement Brassempouy en Fêtes Brassempouy a été mis à jour le 2026-05-04 par Landes Chalosse