BRASUCADE Fontès
BRASUCADE Fontès lundi 13 juillet 2026.
Fontès
BRASUCADE
Rue Paul Bert Fontès Hérault
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Le Volcan Fontésol organise en partenariat avec la municipalité, la traditionnelle brasucade du village.
Le Volcan Fontésol organise en partenariat avec la municipalité, la traditionnelle brasucade du village.
Amenez vos couverts.
Inscription à la salle des associations au 2 rue Georges Clémenceau. .
Rue Paul Bert Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 7 83 00 13 63
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English :
Le Volcan Font%E9sol, in partnership with the municipality, is organizing the village’s traditional brasucade.
L’événement BRASUCADE Fontès a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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