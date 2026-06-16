Fontès

VISITE GUIDÉE LE VILLAGE ET SON ÉGLISE

Rue de l’église Fontès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Après avoir fait le tour de l’église Saint-Hippolyte, la guide conférencière Marie-Pierre Nougaret vous entraînera au cœur du village pour vous expliquer l’histoire de Fontès. Promenez ensuite à travers les petites ruelles, devant les maisons anciennes et visitez le château avec sa magnifique vue sur le vignoble. Le tout de ville se terminera par une dégustation des vins du terroir.

Après avoir fait le tour de l’église Saint-Hippolyte, vous pourrez admirer son intérieur et son histoire. La guide conférencière Marie-Pierre Nougaret vous entraînera ensuite au cœur du village pour vous expliquer l’histoire de Fontès et quelques anecdotes historiques. Promenez ensuite à travers les petites ruelles, devant les maisons anciennes et visitez le château avec sa magnifique vue sur le vignoble.

Gratuit Rendez-vous devant l’église.

Réservation souhaitée. .

Rue de l’église Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 25 14 22 accueil@mairiefontes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After a tour of the Saint-Hippolyte church, guide Marie-Pierre Nougaret will take you to the heart of the village to explain the history of Fontès. Then stroll through the narrow streets, past the old houses and visit the château with its magnificent view over the vineyards. The tour ends with a tasting of local wines.

L’événement VISITE GUIDÉE LE VILLAGE ET SON ÉGLISE Fontès a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS