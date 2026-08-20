Bravo les Goudoux!, Musée d’art et d’histoire, Genève
dimanche 29 novembre 2026 · Musée d'art et d'histoire · Genève
Informations pratiques
Bravo les Goudoux! Dimanche 29 novembre, 15h00 Musée d’art et d’histoire
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-29T15:00:00+01:00 – 2026-11-29T16:00:00+01:00
Fin : 2026-11-29T15:00:00+01:00 – 2026-11-29T16:00:00+01:00
Un jeu de loto conçu à partir des archives lesboqueers de l’association Lestime et d’éléments de la vie de Louise Breslau, avec Jeanne Graf et Cassandre Poirier-Simon
Dans le cadre de la 22e édition du Festival Les Créatives
Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://lescreatives.ch/ »}] [{« link »: « https://lescreatives.ch/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/
Jeu de loto
DR
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