Bravo les Goudoux!, Musée d’art et d’histoire, Genève

Informations pratiques

Bravo les Goudoux! Dimanche 29 novembre, 15h00 Musée d’art et d’histoire

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-29T15:00:00+01:00 – 2026-11-29T16:00:00+01:00

Fin : 2026-11-29T15:00:00+01:00 – 2026-11-29T16:00:00+01:00

Un jeu de loto conçu à partir des archives lesboqueers de l’association Lestime et d’éléments de la vie de Louise Breslau, avec Jeanne Graf et Cassandre Poirier-Simon

Dans le cadre de la 22e édition du Festival Les Créatives

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://lescreatives.ch/ »}] [{« link »: « https://lescreatives.ch/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/

Jeu de loto

DR