Brazza quartier paysage, Rue Charles Chaigneau, Bordeaux

Brazza quartier paysage Samedi 25 avril, 14h30 Rue Charles Chaigneau Gironde

3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:30:00+02:00 – 2026-04-25T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T14:30:00+02:00 – 2026-04-25T16:00:00+02:00

Nouveau terrain de jeu des architectes, le quartier Brazza se transforme pour passer du statut de friche industrielle et ferroviaire à un jardin suspendu.

Une pause découverte près de chez vous ? Une balade insolite dans un quartier méconnu ? Entre rues d’échoppes, architectures récentes et sites en reconversion, venez flâner et découvrir un autre patrimoine … Visite guidée par des médiateurs du patrimoine.

Samedi 25 avril à 14h30

Rdv rue Charles Chaigneau devant l’arrêt de bus André Ricard

3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)

Sans réservation

Rue Charles Chaigneau Rue Charles Chaigneau, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Bastide Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/agenda »}]

Balade urbaine animée par Bordeaux Patrimoine Mondial visite balade

F. Deval – Mairie de Bordeaux