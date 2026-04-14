Brazza quartier paysage, Rue Charles Chaigneau, Bordeaux
Brazza quartier paysage, Rue Charles Chaigneau, Bordeaux samedi 25 avril 2026.
Brazza quartier paysage Samedi 25 avril, 14h30 Rue Charles Chaigneau Gironde
3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T14:30:00+02:00 – 2026-04-25T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T14:30:00+02:00 – 2026-04-25T16:00:00+02:00
Nouveau terrain de jeu des architectes, le quartier Brazza se transforme pour passer du statut de friche industrielle et ferroviaire à un jardin suspendu.
Une pause découverte près de chez vous ? Une balade insolite dans un quartier méconnu ? Entre rues d’échoppes, architectures récentes et sites en reconversion, venez flâner et découvrir un autre patrimoine … Visite guidée par des médiateurs du patrimoine.
Samedi 25 avril à 14h30
Rdv rue Charles Chaigneau devant l’arrêt de bus André Ricard
3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)
Sans réservation
Rue Charles Chaigneau Rue Charles Chaigneau, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Bastide Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/agenda »}]
Balade urbaine animée par Bordeaux Patrimoine Mondial visite balade
F. Deval – Mairie de Bordeaux
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