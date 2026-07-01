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AGENDA · Penvénan

Breizh Banne Penvénan

lundi 20 juillet 2026 · Penvénan

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Place de l'Église
Ville
22710 Penvénan
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Penvénan

Breizh Banne

Place de l’Église Penvénan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 18:30:00
fin : 2026-07-20

Date(s) :
2026-07-20

Venez nombreux à ce 1er Breizh banne organisé par l’association des commerçants Ça bouge a Penvénan .
Des 18h30 retrouvez 2 concerts aux notes bretonnes avec des galettes saucisses ou jambon fromage et des crêpes.
Buvettes et bonne ambiance garantie.   .

Place de l’Église Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 67 59 

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English :

L’événement Breizh Banne Penvénan a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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