Informations pratiques

Penvénan

Breizh Banne

Place de l’Église Penvénan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 18:30:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Venez nombreux à ce 1er Breizh banne organisé par l’association des commerçants Ça bouge a Penvénan .

Des 18h30 retrouvez 2 concerts aux notes bretonnes avec des galettes saucisses ou jambon fromage et des crêpes.

Buvettes et bonne ambiance garantie. .

Place de l’Église Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 67 59

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English :

L’événement Breizh Banne Penvénan a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose