Breizh Session Le Mélar Dit Locmélar
dimanche 26 juillet 2026 · Le Mélar Dit · Locmélar
Informations pratiques
Locmélar
Breizh Session
Le Mélar Dit 8 place Saint-Mélar Locmélar Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 18:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Scène ouverte de musique bretonne, 2ème session avec Nolwenn Bernard et Malo Le Gall.
Ouverte à tous les instruments et tous les niveaux.
Restauration sur place.
Entrée libre, au chapeau. .
Le Mélar Dit 8 place Saint-Mélar Locmélar 29400 Finistère Bretagne +33 6 38 79 68 25
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English :
L’événement Breizh Session Locmélar a été mis à jour le 2026-07-07 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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