Breizh Session Le Mélar Dit Locmélar

Informations pratiques

Locmélar

Breizh Session

Le Mélar Dit 8 place Saint-Mélar Locmélar Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 18:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Scène ouverte de musique bretonne, 2ème session avec Nolwenn Bernard et Malo Le Gall.

Ouverte à tous les instruments et tous les niveaux.

Restauration sur place.

Entrée libre, au chapeau. .

Le Mélar Dit 8 place Saint-Mélar Locmélar 29400 Finistère Bretagne +33 6 38 79 68 25

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English :

L’événement Breizh Session Locmélar a été mis à jour le 2026-07-07 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX