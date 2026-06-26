Concert Duo Yia Filous Le Mélar Dit Locmélar

Locmélar

Concert Duo Yia Filous

Le Mélar Dit 8 place Saint-Mélar Locmélar Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Musiques populaires kurdes de Turquie. Leurs chants d’amours et d’exil portent la voix des résistants-es des montagnes du Kurdistan aux confins de la Mésopotamie.

Restauration sur place.

Entrée libre, au chapeau. .

Le Mélar Dit 8 place Saint-Mélar Locmélar 29400 Finistère Bretagne +33 6 38 79 68 25

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English :

L’événement Concert Duo Yia Filous Locmélar a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX