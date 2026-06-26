Concert Duo Yia Filous Le Mélar Dit Locmélar
Concert Duo Yia Filous Le Mélar Dit Locmélar vendredi 17 juillet 2026.
Locmélar
Concert Duo Yia Filous
Le Mélar Dit 8 place Saint-Mélar Locmélar Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Musiques populaires kurdes de Turquie. Leurs chants d’amours et d’exil portent la voix des résistants-es des montagnes du Kurdistan aux confins de la Mésopotamie.
Restauration sur place.
Entrée libre, au chapeau. .
Le Mélar Dit 8 place Saint-Mélar Locmélar 29400 Finistère Bretagne +33 6 38 79 68 25
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English :
L’événement Concert Duo Yia Filous Locmélar a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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