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Rencontre avec Kristen Falc’hon Le Mélar Dit Locmélar

Rencontre avec Kristen Falc’hon Le Mélar Dit Locmélar jeudi 2 juillet 2026.

Lieu
Le Mélar Dit
Adresse
8 place Saint-Mélar
Ville
29400 Locmélar
Département
Finistère
Début
jeudi 2 juillet 2026
Fin
jeudi 2 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Tarif

Locmélar

Rencontre avec Kristen Falc’hon

Le Mélar Dit 8 place Saint-Mélar Locmélar Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 19:30:00
fin : 2026-07-02

Date(s) :
2026-07-02

Le journaliste du média d’enquêtes Splann viendra nous parler des travers de porc .

Enquête sur la production porcine bretonne.

Restauration sur place.

Entrée libre, au chapeau.   .

Le Mélar Dit 8 place Saint-Mélar Locmélar 29400 Finistère Bretagne +33 6 38 79 68 25 

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English :

L’événement Rencontre avec Kristen Falc’hon Locmélar a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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