Rencontre avec Kristen Falc’hon Le Mélar Dit Locmélar
Rencontre avec Kristen Falc’hon Le Mélar Dit Locmélar jeudi 2 juillet 2026.
Locmélar
Rencontre avec Kristen Falc’hon
Le Mélar Dit 8 place Saint-Mélar Locmélar Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 19:30:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Le journaliste du média d’enquêtes Splann viendra nous parler des travers de porc .
Enquête sur la production porcine bretonne.
Restauration sur place.
Entrée libre, au chapeau. .
Le Mélar Dit 8 place Saint-Mélar Locmélar 29400 Finistère Bretagne +33 6 38 79 68 25
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English :
L’événement Rencontre avec Kristen Falc’hon Locmélar a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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