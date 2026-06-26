Concert Moufle du Temps Le Mélar Dit Locmélar dimanche 5 juillet 2026.

Locmélar

Concert Moufle du Temps

Le Mélar Dit 8 place Saint-Mélar Locmélar Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 17:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Chansons slam rap, résolument rock, définitivement jazz punk, embarquez pour un voyage surréaliste.

Restauration sur place.

Entrée libre, au chapeau. .

Le Mélar Dit 8 place Saint-Mélar Locmélar 29400 Finistère Bretagne +33 6 38 79 68 25

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English :

L’événement Concert Moufle du Temps Locmélar a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX