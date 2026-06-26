Concert Solorkestar Le Mélar Dit Locmélar
Concert Solorkestar Le Mélar Dit Locmélar vendredi 3 juillet 2026.
Locmélar
Concert Solorkestar
Le Mélar Dit 8 place Saint-Mélar Locmélar Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Vlad, homme orchestre à lui tout seul, va remplir la place de sa musique des balkans.
Restauration sur place.
Entrée libre, au chapeau. .
Le Mélar Dit 8 place Saint-Mélar Locmélar 29400 Finistère Bretagne +33 6 38 79 68 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Solorkestar Locmélar a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
À voir aussi à Locmélar (Finistère)
- Concert Moufle du Temps Le Mélar Dit Locmélar 5 juillet 2026
- One Wo.Man Band Fest Le Mélar Dit Locmélar 18 juillet 2026