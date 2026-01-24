Brel ! Le spectacle Gare du Midi Biarritz

Brel ! Le spectacle

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Un Voyage Inoubliable dans l’Univers de Jacques Brel !

Olivier Laurent nous offre un hommage bouleversant à Jacques Brel dans Brel ! Le Spectacle, qui laisse une empreinte indélébile, sous la direction de Gil Marsalla & Directo Prod. Bien plus qu’un concert, c’est une immersion vibrante dans l’âme du grand Jacques.

Olivier Laurent ne l’imite pas il devient Brel, faisant revivre ses chansons avec une intensité hors du commun et une émotion d’une rare puissance.

Accompagné par quatre musiciens d’exception, il vous emporte dans un tourbillon d’émotions, de la fougue de La Valse À Mille Temps à la profondeur déchirante de Voir Un Ami Pleurer. Ce spectacle est un hymne à l’humanité, à l’amour et à la poésie. Un moment rare, à vivre et à chérir pour toujours.

Olivier Laurent n’imite pas Brel, il lui redonne vie sur scène.

Un spectacle qui vous transportera hors du temps… — Le Parisien .

