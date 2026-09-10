Brel ! Le spectacle – par Olivier Laurent, Cité des Congrès, Nantes

Informations pratiques

Brel ! Le spectacle – par Olivier Laurent Lundi 16 novembre, 20h00 Cité des Congrès Loire-Atlantique

52 € / 59 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-16T20:00:00+01:00 – 2026-11-16T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-16T20:00:00+01:00 – 2026-11-16T22:00:00+01:00

Concert

Un voyage inoubliable dans l’univers de Jacques Brel !

Olivier Laurent nous offre un hommage bouleversant à Jacques Brel dans « Brel ! Le Spectacle » qui laisse une empreinte indélébile, sous la direction de Gil Marsalla & Directo Prod. Bien plus qu’un concert, c’est une immersion vibrante dans l’âme du grand Jacques. Olivier Laurent ne l’imite pas : il devient Brel, faisant revivre ses chansons avec une intensité hors du commun et une émotion d’une rare puissance.

Accompagné par quatre musiciens d’exception, il vous emporte dans un tourbillon d’émotions, de la fougue de « La valse à mille temps » à la profondeur déchirante de « Voir un ami pleurer ». Déjà joué devant des milliers de spectateurs émus aux larmes à Paris, Montréal, New-York ou Dubaï, ce spectacle est un hymne à l’humanité, à l’amour et à la poésie. Un moment rare, à vivre et à chérir pour toujours.

Représentation dans l’auditorium 800

Cité des Congrès 5 Rue de Valmy, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lacite-nantes.fr/evenement/brel-le-spectacle.html »}]

Concert