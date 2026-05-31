Bréq’in Holidays, Site Jacques Prévert, Rennes
Bréq’in Holidays, Site Jacques Prévert, Rennes lundi 6 juillet 2026.
Bréq’in Holidays 6 – 30 juillet Site Jacques Prévert Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-06T15:00:00+02:00 – 2026-07-06T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-30T15:00:00+02:00 – 2026-07-30T22:00:00+02:00
Sur le site de Jacques Prévert à proximité du métro Fréville, venez profiter de nombreuses activités tous les jours de 15h à 22h dans une ambiance festive !
Au programme des activités sportives, ludiques, créatives, des tournois, des structures gonflables, des soirées à thème …
Evénément gratuit et ouvert à tous.tes !
– Organisé par le Cercle Paul Bert Bréquigny
Site Jacques Prévert 56 Bd Albert 1er, 35200 Rennes Rennes 35001 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne
Bréq’in Holidays : Des activités sur le mois de juillet à Bréquigny
Christophe Le Dévéhat
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