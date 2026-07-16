Explorateurs et exploratrices de la biodiversité – Avec les petits débrouillards, Plages de Baud, Rennes
jeudi 30 juillet 2026 · Plages de Baud · Rennes
Informations pratiques
Explorateurs et exploratrices de la biodiversité – Avec les petits débrouillards Jeudi 30 juillet, 17h00 Plages de Baud Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-30T17:00:00+02:00 – 2026-07-30T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-30T17:00:00+02:00 – 2026-07-30T19:00:00+02:00
Partez à la découverte des « petites bêtes » qui vivent autour de nous. Récolte, observations à la loupe ou au microscope, détermination pour connaître leurs noms, dessins… Un rendez-vous ludique pour les enfants et les familles qui souhaitent explorer la biodiversité environnante.
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L’association Les petits débrouillards mène des projets éducatifs scientifiques en proposant de nombreuses activités pour les enfants et les familles. Elle œuvre pour l’éducation au développement durable dans ses dimensions écologiques, sociales et économiques en proposant des formations, des expositions interactives et des animations éveillant la curiosité de chacun et de chacune.
Plus d’infos sur le festival Transat en ville : https://rm.bzh/transatenville
Plages de Baud 35000 Rennes Rennes 35042 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://rm.bzh/transatenville »}]
Avec Les petits débrouillards
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