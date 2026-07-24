Breuil’ Fest BREUIL-CHAUSSEE Bressuire
samedi 29 août 2026 · BREUIL-CHAUSSEE · Bressuire
Informations pratiques
Bressuire
Breuil’ Fest
BREUIL-CHAUSSEE 1 Rue de la Broglienne Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Le Comité des Fêtes de Breuil-Chaussée organise son Breuil’Fest avec en concert Les Midshell.
Restauration sur place avec food-truck et bar. .
BREUIL-CHAUSSEE 1 Rue de la Broglienne Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 23 24 breuilchaussee@ville-bressuire.fr
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English : Breuil’ Fest
L’événement Breuil’ Fest Bressuire a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Bocage Bressuirais
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