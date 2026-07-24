Breuil’ Fest BREUIL-CHAUSSEE Bressuire

Informations pratiques

Bressuire

Breuil’ Fest

BREUIL-CHAUSSEE 1 Rue de la Broglienne Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Le Comité des Fêtes de Breuil-Chaussée organise son Breuil’Fest avec en concert Les Midshell.

Restauration sur place avec food-truck et bar. .

BREUIL-CHAUSSEE 1 Rue de la Broglienne Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 23 24 breuilchaussee@ville-bressuire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Breuil’ Fest

L’événement Breuil’ Fest Bressuire a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Bocage Bressuirais