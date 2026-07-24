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Breuil’ Fest BREUIL-CHAUSSEE Bressuire

samedi 29 août 2026 · BREUIL-CHAUSSEE · Bressuire

Breuil’ Fest BREUIL-CHAUSSEE Bressuire

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
BREUIL-CHAUSSEE
Adresse
1 Rue de la Broglienne
Ville
79300 Bressuire
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Bressuire

Breuil’ Fest

BREUIL-CHAUSSEE 1 Rue de la Broglienne Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Le Comité des Fêtes de Breuil-Chaussée organise son Breuil’Fest avec en concert Les Midshell.
Restauration sur place avec food-truck et bar.   .

BREUIL-CHAUSSEE 1 Rue de la Broglienne Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 23 24  breuilchaussee@ville-bressuire.fr

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English : Breuil’ Fest

L’événement Breuil’ Fest Bressuire a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Bocage Bressuirais

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