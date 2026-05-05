Brevet cyclo du 8 mai, Musée de la vie rurale, Steenwerck

Brevet cyclo du 8 mai Vendredi 8 mai, 07h00 Musée de la vie rurale Nord

inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T07:00:00+02:00 – 2026-05-08T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-08T07:00:00+02:00 – 2026-05-08T13:00:00+02:00

La roue libre Steenwerck

Notre traditionnel brevet route et Vtt aura lieu le vendredi 8 mai 2026 . Différents parcours route de 25 à 100 Km et VTT de 25 à 55 km, entièrement fléchés, sont proposés.

Inscriptions et départs au Musée de la vie rurale (rue du musée à Steenwerck).

Départ à partir de 7h00 – Fermeture de la salle à 13h00

Tarif : 4,00 € route et Vtt

Les tracés GPS des parcours sont annoncés sur le site de la roue libre :

http://larouelibresteenwerck.blogspot.com

Vous pourrez aussi télécharger les parcours à l’aide de QR Codes au départ dans la salle,

Café au départ, ravitaillement sur les parcours et à l’arrivée.

Musée de la vie rurale 49 rue du Musée Steenwerck Steenwerck 59181 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « bernard.senechal@orange.fr »}] [{« link »: « http://larouelibresteenwerck.blogspot.com »}]

Brevet cyclo et Vtt, des parcours vélo de 25 à 100 km et Vtt de 20 à 50 km entièrement fléchés sont proposés. Inscriptions et départs au Musée de la vie rurale Steenwerck.