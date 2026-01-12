Brevet de Randonneur de l’Oisans (BRO) 24ème édition Salle polyvalente Allemond
Brevet de Randonneur de l’Oisans (BRO) 24ème édition Salle polyvalente Allemond dimanche 14 juin 2026.
Brevet de Randonneur de l’Oisans (BRO) 24ème édition
Salle polyvalente Plan Barbier Allemond Isère
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
FFCT
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Donnez du vélo à votre santé, en partant à la découverte des villages perchés de l’Oisans. Les 4 parcours proposés (de 63 à 103 km) vous feront découvrir les montagnes de l’Oisans glaciers étincelants, torrents impétueux, cascades impressionnantes …
.
Salle polyvalente Plan Barbier Allemond 38114 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 10 70 89 julesarnaud@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Brevet de Randonneur de l’Oisans (BRO) 24th edition
Give cycling a boost to your health, by exploring the hilltop villages of the Oisans. The 4 routes on offer (from 63 to 103 km) will let you discover the Oisans mountains: sparkling glaciers, rushing torrents, impressive waterfalls…
L’événement Brevet de Randonneur de l’Oisans (BRO) 24ème édition Allemond a été mis à jour le 2026-01-08 par Oisans Tourisme