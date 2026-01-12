Brevet de Randonneur de l’Oisans (BRO) 24ème édition Salle polyvalente Allemond

Brevet de Randonneur de l’Oisans (BRO) 24ème édition

Salle polyvalente Plan Barbier Allemond Isère

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

FFCT

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

2026-06-14

Donnez du vélo à votre santé, en partant à la découverte des villages perchés de l’Oisans. Les 4 parcours proposés (de 63 à 103 km) vous feront découvrir les montagnes de l’Oisans glaciers étincelants, torrents impétueux, cascades impressionnantes …

Salle polyvalente Plan Barbier Allemond 38114 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 10 70 89 julesarnaud@wanadoo.fr

English : Brevet de Randonneur de l’Oisans (BRO) 24th edition

Give cycling a boost to your health, by exploring the hilltop villages of the Oisans. The 4 routes on offer (from 63 to 103 km) will let you discover the Oisans mountains: sparkling glaciers, rushing torrents, impressive waterfalls…

