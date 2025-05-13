Marché du lundi l’été route des Fonderies royales Allemond

Allemond

Marché du lundi l’été

route des Fonderies royales Place Chateau Tranquin Allemond Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-16 07:00:00

fin : 2026-09-01 12:30:00

Date(s) :

2026-06-16

Marché le lundi sur la place Chateau Tranquin. De nombreux marchands sont présents tout l’été.

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route des Fonderies royales Place Chateau Tranquin Allemond 38114 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 80 71 60

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English : Market

Monday market on Place Chateau Tranquin. Many merchants are present all summer long.

L’événement Marché du lundi l’été Allemond a été mis à jour le 2025-05-13 par Oisans Tourisme