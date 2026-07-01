UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Romain

Brian and Mark Saint-Romain

vendredi 24 juillet 2026 · Saint-Romain

Brian and Mark Saint-Romain

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Saint-Raimain Café-Bar
Ville
86250 Saint-Romain
Département
Vienne
Tarif

Saint-Romain

Brian and Mark

Saint-Raimain Café-Bar Saint-Romain Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Concert de Brian and Mark.   .

Saint-Raimain Café-Bar Saint-Romain 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 62 70 90 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Brian and Mark

L’événement Brian and Mark Saint-Romain a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

À voir aussi à Saint-Romain (Vienne)