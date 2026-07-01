AGENDA · Saint-Romain
Brian and Mark Saint-Romain
vendredi 24 juillet 2026 · Saint-Romain
Informations pratiques
Saint-Romain
Brian and Mark
Saint-Raimain Café-Bar Saint-Romain Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Concert de Brian and Mark. .
Saint-Raimain Café-Bar Saint-Romain 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 62 70 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Brian and Mark
L’événement Brian and Mark Saint-Romain a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
À voir aussi à Saint-Romain (Vienne)
- Visite libre de l’église, Eglise Saint Romain, Saint-Romain 20 septembre 2026