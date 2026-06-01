BRIBES D’AMOUR, La Maison Bleue 123 bd de Verdun 35000 Rennes, Rennes
BRIBES D’AMOUR, La Maison Bleue 123 bd de Verdun 35000 Rennes, Rennes samedi 4 juillet 2026.
BRIBES D’AMOUR 4 et 5 juillet La Maison Bleue 123 bd de Verdun 35000 Rennes Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T16:00:00+02:00 – 2026-07-04T17:20:00+02:00
Fin : 2026-07-05T16:00:00+02:00 – 2026-07-05T17:20:00+02:00
BRIBES D’AMOUR est un spectacle adulte composé d’une suite de scènes de théâtre qui battent et rebattent les cartes de la relations amoureuse – avec humour, tendresse et surprise avec comme point d’orgue un mariage. Les personnages sont en équilibre et leur couple vacille.
BRIBES D’AMOUR est une création de l’atelier théâtre amateur en espace public animé par l’association Version 14 à La Maison Bleue. Représentations gratuites les 4 et 5 juillet à 16h dans la cour de La Maison Bleue, à Rennes
La Maison Bleue 123 bd de Verdun 35000 Rennes 123 bd de Verdun 35000 Rennes Rennes 35064 Nord – Saint-Martin Ille-et-Vilaine Bretagne
Théâtre à la Maison Bleue (Version 14)
Version14
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