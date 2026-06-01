BRIBES D’AMOUR, La Maison Bleue 123 bd de Verdun 35000 Rennes, Rennes

BRIBES D’AMOUR 4 et 5 juillet La Maison Bleue 123 bd de Verdun 35000 Rennes Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T16:00:00+02:00 – 2026-07-04T17:20:00+02:00

Fin : 2026-07-05T16:00:00+02:00 – 2026-07-05T17:20:00+02:00

BRIBES D’AMOUR est un spectacle adulte composé d’une suite de scènes de théâtre qui battent et rebattent les cartes de la relations amoureuse – avec humour, tendresse et surprise avec comme point d’orgue un mariage. Les personnages sont en équilibre et leur couple vacille.

BRIBES D’AMOUR est une création de l’atelier théâtre amateur en espace public animé par l’association Version 14 à La Maison Bleue. Représentations gratuites les 4 et 5 juillet à 16h dans la cour de La Maison Bleue, à Rennes

La Maison Bleue 123 bd de Verdun 35000 Rennes 123 bd de Verdun 35000 Rennes Rennes 35064 Nord – Saint-Martin Ille-et-Vilaine Bretagne

Théâtre à la Maison Bleue (Version 14)

Version14