Bric à brac camping Les Charmilles Chasseneuil-sur-Bonnieure

Chasseneuil-sur-Bonnieure

Bric à brac

camping Les Charmilles Camping Les Charmilles Chasseneuil-sur-Bonnieure Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 06:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Bric à brac organisé par le Comité des Fêtes de Chasseneuil

.

camping Les Charmilles Camping Les Charmilles Chasseneuil-sur-Bonnieure 16260 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 39 11 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bric à brac organized by the Comité des Fêtes de Chasseneuil

L’événement Bric à brac Chasseneuil-sur-Bonnieure a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Charente Limousine