Bric à brac camping Les Charmilles Chasseneuil-sur-Bonnieure
Bric à brac camping Les Charmilles Chasseneuil-sur-Bonnieure dimanche 3 mai 2026.
Chasseneuil-sur-Bonnieure
Bric à brac
camping Les Charmilles Camping Les Charmilles Chasseneuil-sur-Bonnieure Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 06:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Bric à brac organisé par le Comité des Fêtes de Chasseneuil
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camping Les Charmilles Camping Les Charmilles Chasseneuil-sur-Bonnieure 16260 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 39 11 22
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English :
Bric à brac organized by the Comité des Fêtes de Chasseneuil
L’événement Bric à brac Chasseneuil-sur-Bonnieure a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Charente Limousine
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