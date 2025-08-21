Chasseneuil sentier le chemin des ânes Chasseneuil-sur-Bonnieure Charente

Chasseneuil sentier le chemin des ânes

Chasseneuil sentier le chemin des ânes Rue de la Bonnieure 16260 Chasseneuil-sur-Bonnieure Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Point de départ Rue de la Bonnieure

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/376966 +33 5 45 84 22 22

English :

Starting point: Rue de la Bonnieure

Deutsch :

Startpunkt: Rue de la Bonnieure

Italiano :

Punto di partenza: Rue de la Bonnieure

Español :

Punto de partida: Rue de la Bonnieure

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-10 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme