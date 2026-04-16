exposition Denis MOUSSET Maison des associations Chasseneuil-sur-Bonnieure
exposition Denis MOUSSET Maison des associations Chasseneuil-sur-Bonnieure mercredi 6 mai 2026.
Chasseneuil-sur-Bonnieure
exposition Denis MOUSSET
Maison des associations 22 rue Bir Hacheim Chasseneuil-sur-Bonnieure Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 10:00:00
fin : 2026-05-29 17:30:00
Date(s) :
2026-05-06
exposition de peintures
.
Maison des associations 22 rue Bir Hacheim Chasseneuil-sur-Bonnieure 16260 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 39 60 71
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English :
painting exhibition
L’événement exposition Denis MOUSSET Chasseneuil-sur-Bonnieure a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Charente Limousine
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