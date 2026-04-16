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exposition Denis MOUSSET Maison des associations Chasseneuil-sur-Bonnieure

exposition Denis MOUSSET Maison des associations Chasseneuil-sur-Bonnieure mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Maison des associations

Adresse : 22 rue Bir Hacheim

Ville : 16260 Chasseneuil-sur-Bonnieure

Département : Charente

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Chasseneuil-sur-Bonnieure

exposition Denis MOUSSET

Maison des associations 22 rue Bir Hacheim Chasseneuil-sur-Bonnieure Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 10:00:00
fin : 2026-05-29 17:30:00

Date(s) :
2026-05-06

exposition de peintures
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Maison des associations 22 rue Bir Hacheim Chasseneuil-sur-Bonnieure 16260 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 39 60 71 

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English :

painting exhibition

L’événement exposition Denis MOUSSET Chasseneuil-sur-Bonnieure a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Charente Limousine

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