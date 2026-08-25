Bric à brac Jaurès Le Mans
dimanche 6 septembre 2026 · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Bric à brac Jaurès
Avenue Jean Jaurès Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Le bric-à-brac Jaurès est un rendez-vous incontournable de la rentrée au Mans.
Dimanche 6 septembre, de 8 h à 18 h, des milliers de chineurs sont attendus tout au long de l’avenue Jaurès, au Mans, pour le traditionnel bric-à-brac de la rentrée. .
Avenue Jean Jaurès Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 7 87 37 06 15 bricabracjaures@gmail.com
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English :
The bric-à-brac Jaurès is a not-to-be-missed event in Le Mans.
L’événement Bric à brac Jaurès Le Mans a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Le Mans
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