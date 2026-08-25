Informations pratiques

Le Mans

Bric à brac Jaurès

Avenue Jean Jaurès Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 08:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Le bric-à-brac Jaurès est un rendez-vous incontournable de la rentrée au Mans.

Dimanche 6 septembre, de 8 h à 18 h, des milliers de chineurs sont attendus tout au long de l’avenue Jaurès, au Mans, pour le traditionnel bric-à-brac de la rentrée. .

Avenue Jean Jaurès Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 7 87 37 06 15 bricabracjaures@gmail.com

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English :

The bric-à-brac Jaurès is a not-to-be-missed event in Le Mans.

L’événement Bric à brac Jaurès Le Mans a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Le Mans