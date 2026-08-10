Le Mans Au Moyen Age 43 Grande Rue Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Le Mans Au Moyen Age

43 Grande Rue 41-43 Grande Rue, 72000 Le Mans Le Mans Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 10:30:00

fin : 2026-08-26 12:15:00

Date(s) :

2026-08-26

Flânez de la cathédrale à l’ancien palais comtal et royal, à travers les rues de la cité historique, et découvrez une ville en construction au Moyen Age.

Jauge de 25 personnes. .

43 Grande Rue 41-43 Grande Rue, 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

Stroll from the cathedral to the former count’s and royal palace, through the streets of the historic district, and discover a city that was under construction during the Middle Ages.

L’événement Le Mans Au Moyen Age Le Mans a été mis à jour le 2026-08-06 par CDT72