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AGENDA · Le Mans

Le Mans Au Moyen Age 43 Grande Rue Le Mans

mercredi 26 août 2026 · 43 Grande Rue · Le Mans

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
43 Grande Rue
Adresse
41-43 Grande Rue, 72000 Le Mans
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif
6

Le Mans

Le Mans Au Moyen Age

43 Grande Rue 41-43 Grande Rue, 72000 Le Mans Le Mans Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:30:00
fin : 2026-08-26 12:15:00

Date(s) :
2026-08-26

Flânez de la cathédrale à l’ancien palais comtal et royal, à travers les rues de la cité historique, et découvrez une ville en construction au Moyen Age.
Jauge de 25 personnes.   .

43 Grande Rue 41-43 Grande Rue, 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 

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English :

Stroll from the cathedral to the former count’s and royal palace, through the streets of the historic district, and discover a city that was under construction during the Middle Ages.

L’événement Le Mans Au Moyen Age Le Mans a été mis à jour le 2026-08-06 par CDT72

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