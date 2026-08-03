VTC avec Cyclamaine vers Souligné sous Ballon RV au Rond-point en bas du tunnel Le Mans

mardi 11 août 2026 · RV au Rond-point en bas du tunnel · Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

VTC avec Cyclamaine vers Souligné sous Ballon

RV au Rond-point en bas du tunnel Quai Louis Blanc Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 10:00:00

fin : 2026-08-11 16:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Sortie avec Bénédicte.

Bénédicte, bénévole à Cyclamaine, propose une nouvelle saison de sorties à vélo pour découvrir des circuits cyclables autour du Mans !

Accompagnez-la sur de bons chemins ou de petites routes, dont le Boulevard nature. Pas besoin d’être très affuté(e), l’allure sera tranquille. Il faut simplement avoir un vélo en bon état, avec des pneus “tout chemin” et bien gonflés. Ces sorties sont gratuites mais il faut être adhérent (15€/an) et avoir le gilet vert de Cyclamaine (5€).

Mardi 11 août, nous ferons 50 km.

Chemins variés, quelques côtes.

Pensez à l’eau, au pique-nique et au café.

Vous voulez des informations spécifiques ? Contactez directement Bénédicte au 06 73 53 31 88.

Programme complet des sorties sur le site Cyclamaine.fr .

RV au Rond-point en bas du tunnel Quai Louis Blanc Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Outing with Bénédicte.

L’événement VTC avec Cyclamaine vers Souligné sous Ballon Le Mans a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Le Mans