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AGENDA · Le Mans

Visite Flash Matières habitées, l’univers de Jean Touret Eglise Sainte-Jeanne d’Arc Le Mans

lundi 3 août 2026 · Eglise Sainte-Jeanne d'Arc · Le Mans

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Heure de début
16:45:00
Lieu
Eglise Sainte-Jeanne d'Arc
Adresse
Av. Jean Jaurès
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif
3

Le Mans

Visite Flash Matières habitées, l’univers de Jean Touret

Eglise Sainte-Jeanne d’Arc Av. Jean Jaurès Le Mans Sarthe

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 16:45:00
fin : 2026-08-03 17:30:00

Date(s) :
2026-08-03

Découvrez en 40 minutes cette toute nouvelle exposition exceptionnelle sur l’œuvre de Jean Touret, sculpteur majeur du Xxème siècle.
Jauge de 20 personnes.   .

Eglise Sainte-Jeanne d’Arc Av. Jean Jaurès Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 

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English :

L’événement Visite Flash Matières habitées, l’univers de Jean Touret Le Mans a été mis à jour le 2026-07-15 par CDT72

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