visite flash l’hôtel-dieu de coëffort Av. Jean Jaurès, 72100 Le Mans Le Mans
lundi 3 août 2026 · Av. Jean Jaurès, 72100 Le Mans · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
visite flash l’hôtel-dieu de coëffort
Av. Jean Jaurès, 72100 Le Mans 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : – – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 15:30:00
fin : 2026-08-03 16:15:00
Date(s) :
2026-08-03
Laissez-vous conter l’Hôtel-Dieu de Coëffort, profondément lié au destin d’Henry II Plantagenêt et à un pan entier méconnu de l’histoire mancelle au Moyen-Age jusqu’au XXème siècle.
Jauge de 20 personnes. .
Av. Jean Jaurès, 72100 Le Mans 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
L’événement visite flash l’hôtel-dieu de coëffort Le Mans a été mis à jour le 2026-07-15 par CDT72
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