Visite flash Max Ingrand et l’église du Pré, les vitraux du maître Eglise Notre-Dame-Du-Pré Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Visite flash Max Ingrand et l’église du Pré, les vitraux du maître

Eglise Notre-Dame-Du-Pré 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 16:45:00

fin : 2026-08-10 17:30:00

Date(s) :

2026-08-10

L’un des plus grands maîtres-verriers français de la seconde moitié du XXème siècle a créé un programme complet de vitraux pour l’église romane du Pré. Cet ensemble majeur de son œuvre est à découvrir dans le cadre d’une visite de 45 minutes.

Jauge de 20 personnes.

Attention pas de billetterie sur place. .

Eglise Notre-Dame-Du-Pré 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

L’événement Visite flash Max Ingrand et l’église du Pré, les vitraux du maître Le Mans a été mis à jour le 2026-07-29 par CDT72