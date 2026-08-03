Visite flash Max Ingrand et l’église du Pré, les vitraux du maître Eglise Notre-Dame-Du-Pré Le Mans
lundi 10 août 2026 · Eglise Notre-Dame-Du-Pré · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Visite flash Max Ingrand et l’église du Pré, les vitraux du maître
Eglise Notre-Dame-Du-Pré 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : – – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 16:45:00
fin : 2026-08-10 17:30:00
Date(s) :
2026-08-10
L’un des plus grands maîtres-verriers français de la seconde moitié du XXème siècle a créé un programme complet de vitraux pour l’église romane du Pré. Cet ensemble majeur de son œuvre est à découvrir dans le cadre d’une visite de 45 minutes.
Jauge de 20 personnes.
Attention pas de billetterie sur place. .
Eglise Notre-Dame-Du-Pré 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
L’événement Visite flash Max Ingrand et l’église du Pré, les vitraux du maître Le Mans a été mis à jour le 2026-07-29 par CDT72
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