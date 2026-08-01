Visite flash l’église Notre-Dame-Du-Pré Devant l’église Le Mans
lundi 10 août 2026 · Devant l'église · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Visite flash l’église Notre-Dame-Du-Pré
Devant l’église 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : – – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 15:30:00
fin : 2026-08-10 16:15:00
Date(s) :
2026-08-10
Découvrez l’histoire de cette église rebâtie au XIème et XIIème siècle à travers son architecture et ses trésors artistiques, qui seront à découvrir sur cette visite.
Jauge de 20 personnes. .
Devant l’église 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
L’événement Visite flash l’église Notre-Dame-Du-Pré Le Mans a été mis à jour le 2026-07-29 par CDT72
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