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AGENDA · Le Mans

Visite flash l’église Notre-Dame-Du-Pré Devant l’église Le Mans

lundi 10 août 2026 · Devant l'église · Le Mans

Informations pratiques

Début
lundi 10 août 2026
Fin
lundi 10 août 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Devant l'église
Adresse
43 Grande Rue
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif
3

Le Mans

Visite flash l’église Notre-Dame-Du-Pré

Devant l’église 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 15:30:00
fin : 2026-08-10 16:15:00

Date(s) :
2026-08-10

Découvrez l’histoire de cette église rebâtie au XIème et XIIème siècle à travers son architecture et ses trésors artistiques, qui seront à découvrir sur cette visite.

Jauge de 20 personnes.   .

Devant l’église 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 

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English :

L’événement Visite flash l’église Notre-Dame-Du-Pré Le Mans a été mis à jour le 2026-07-29 par CDT72

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