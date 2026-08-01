Informations pratiques

Le Mans

Cinéma Le Pathé

3 Place des Jacobins Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 18:30:00

fin : 2026-08-25 21:00:00

Date(s) :

2026-08-25

PHILIPPE BOXHO et PIERRE ALARY au Cinéma Le Pathé, invités de la Librairie Bulle

Le regard d’auteur de Pierre Alary sur le phénomène Philippe Boxho ! Aux côtés de Philippe Boxho, Pierre Alary plonge au cœur du quotidien fascinant et parfois insoutenable de la médecine légale. .

3 Place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 87 52 76

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English :

PHILIPPE BOXHO and PIERRE ALARY at the Cinéma Le Pathé, guests of the Bulle Bookstore

L’événement Cinéma Le Pathé Le Mans a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Le Mans