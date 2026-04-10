Bernay-Neuvy-en-Champagne

Bric à brac, rando & concert

Bernay-Neuvy-en-Champagne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Bric à brac, rando & concert organisé par le Comité des fêtes de Bernay-en-Champagne

Nouvel emplacement, plus champêtre, plus simple pour vous installer.

Randonnée inclusive avec l’aimable participation Les Balades de Chico, goûter offert pour les valeureux participants.

Concert du super groupe du coin Stuveu, ils savent faire danser toutes les générations, ça va guincher sec.

Restauration sur place

A la prairie communale de Bernay .

Bernay-Neuvy-en-Champagne 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 7 66 35 50 43

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English :

L’événement Bric à brac, rando & concert Bernay-Neuvy-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-06 par OT Sillé-Le-Guillaume