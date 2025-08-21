Parcours Intermédiaire Bernay-Neuvy-en-Champagne Sarthe
Parcours Intermédiaire Bernay-Neuvy-en-Champagne Sarthe vendredi 1 mai 2026.
Distance : 8000.0
Découvrez les chemins de Bernay-Neuvy-en-Champagne et la rivière de la Vègre grâce à ce parcours de 8km.
English :
Discover the paths of Bernay-Neuvy-en-Champagne and the Vègre river on this 8km trail.
Deutsch :
Entdecken Sie auf dieser 8 km langen Strecke die Wege von Bernay-Neuvy-en-Champagne und den Fluss Vègre.
Italiano :
Scoprite i sentieri di Bernay-Neuvy-en-Champagne e il fiume Vègre su questo percorso di 8 km.
Español :
Descubra los senderos de Bernay-Neuvy-en-Champagne y el río Vègre en este recorrido de 8 km.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-13 par eSPRIT Pays de la Loire