AGENDA · Tuffé Val de la Chéronne
Bric à brac Tuffé Val de la Chéronne
dimanche 27 septembre 2026 · Tuffé Val de la Chéronne
Informations pratiques
Tuffé Val de la Chéronne
Bric à brac
Plan d’eau Tuffé Val de la Chéronne Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 06:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Rendez-vous au plan d’eau. Buvette et restauration sur place. .
Plan d’eau Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 37 75 96 08 earl.lemay@orange.fr
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English :
L’événement Bric à brac Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-07-24 par Pays Perche Sarthois
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