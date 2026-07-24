dimanche 27 septembre 2026 · Tuffé Val de la Chéronne

AGENDA · Tuffé Val de la Chéronne

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Informations pratiques

Tuffé Val de la Chéronne

Bric à brac

Plan d’eau Tuffé Val de la Chéronne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 06:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Rendez-vous au plan d’eau. Buvette et restauration sur place. .

Plan d’eau Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 37 75 96 08 earl.lemay@orange.fr

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English :

L’événement Bric à brac Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-07-24 par Pays Perche Sarthois