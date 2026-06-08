Bric à Brac vide atelier des habitants de la rue des juifs Granville dimanche 9 août 2026.

Granville

Bric à Brac vide atelier des habitants de la rue des juifs

Rue des Juifs Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 09:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Granville en mode chine !

La rue des Juifs devient piétonne et se transforme en grand bric à brac vide atelier organisé par les Amis de la rue des Juifs.

Venez chiner, rencontrer les habitants, dénicher des trésors et profiter d’une ambiance chaleureuse tout au long de la journée.

On vous attend nombreux! .

Rue des Juifs Granville 50400 Manche Normandie +33 6 86 95 71 88 amisruedesjuifs@gmail.com

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English : Bric à Brac vide atelier des habitants de la rue des juifs

L’événement Bric à Brac vide atelier des habitants de la rue des juifs Granville a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Granville Terre et Mer