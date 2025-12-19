Bricabrac Village Mézilles

Bricabrac

Village Centre Mézilles Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 07:00:00

fin : 2026-08-08 21:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Brocante, antiquités, collections. Plus de 600 exposants. L’un des plus grands vide-greniers et brocante de la région Bourgogne-Franche-Comté dans un très joli village de Puisaye. .

Village Centre Mézilles 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 41 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bricabrac

L’événement Bricabrac Mézilles a été mis à jour le 2025-12-19 par Yonne Attractivité