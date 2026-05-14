Journée des familles Terrain de sport Mézilles

Mézilles

Journée des familles

Terrain de sport Chemin des Pimolles Mézilles Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Journée des familles gratuite avec plusieurs activités proposées, château gonflable, initiation pétanque et motocross, mini-golf, jeux divers… .

Terrain de sport Chemin des Pimolles Mézilles 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 89130cam@gmail.com

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English : Journée des familles

L’événement Journée des familles Mézilles a été mis à jour le 2026-05-14 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)