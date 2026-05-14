Journée des familles Terrain de sport Mézilles
Journée des familles Terrain de sport Mézilles dimanche 28 juin 2026.
Mézilles
Journée des familles
Terrain de sport Chemin des Pimolles Mézilles Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Journée des familles gratuite avec plusieurs activités proposées, château gonflable, initiation pétanque et motocross, mini-golf, jeux divers… .
Terrain de sport Chemin des Pimolles Mézilles 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 89130cam@gmail.com
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English : Journée des familles
L’événement Journée des familles Mézilles a été mis à jour le 2026-05-14 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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