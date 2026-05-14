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Journée des familles Terrain de sport Mézilles

Journée des familles Terrain de sport Mézilles dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Terrain de sport

Adresse : Chemin des Pimolles

Ville : 89130 Mézilles

Département : Yonne

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Mézilles

Journée des familles

Terrain de sport Chemin des Pimolles Mézilles Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Journée des familles gratuite avec plusieurs activités proposées, château gonflable, initiation pétanque et motocross, mini-golf, jeux divers…   .

Terrain de sport Chemin des Pimolles Mézilles 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   89130cam@gmail.com

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English : Journée des familles

L’événement Journée des familles Mézilles a été mis à jour le 2026-05-14 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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